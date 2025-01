Hannover - Im Kampf gegen internationalen Zigarettenschmuggel hat ein Ermittlerteam zehn mutmaßliche Mitglieder einer Bande in Deutschland, Belgien und den Niederlanden festgenommen. Die Verdächtigen sollen über mehrere Jahre 150 Container mit rund 1,5 Milliarden unversteuerten und unverzollten Zigaretten in die EU geschmuggelt haben, wie die Staatsanwaltschaft Bielefeld und das Zollfahndungsamt Hannover gemeinsam mitteilten. Den entstandenen Steuerschaden bezifferten die Beamten auf mehr als 550 Millionen Euro.

Fahnder schlagen in mehreren Bundesländern zu

Das Fahnderteam ließ sieben nationale Haftbefehle, zwei für Belgien und einen für die Niederlande sowie insgesamt 15 Durchsuchungsbeschlüsse in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Bayern sowie in Belgien und den Niederlanden vollstrecken. Die verdächtigen Männer sind zwischen 27 und 69 Jahre alt und haben acht verschiedene Nationalitäten, wie ein Sprecher des Zollfahndungsamts Hannover auf Anfrage sagte. Ihm zufolge sollen alle Festgenommen in Untersuchungshaft kommen. Insgesamt gebe es derzeit 18 Beschuldigte.

Die Zigaretten wurden nach aktuellem Kenntnisstand in offiziellen Herstellungsbetrieben zumeist in der Türkei und dem Iran hergestellt. Danach seien sie weltweit in Überseehäfen exportiert und dort von Mittätern umgeladen worden. Bei der Einfuhr in Häfen von EU-Mitgliedsstaaten wurden falsche Warenbezeichnungen und fiktive Empfänger in den Dokumenten angemeldet.

Sechs Festnahmen schon 2020 - Gruppe machte dennoch weiter

Das internationale Ermittlungsteam hatte seit 2021 zusammengearbeitet. Damals hatte es Erkenntnisse gegeben, dass trotz eines Schlags gegen die Schmuggler verantwortliche Personen in der weltweit agierenden kriminellen Organisationsstruktur weiterhin unversteuerte Zigaretten in die EU einschleusten. 2020 waren in einer Lagerhalle bei Moers in Nordrhein-Westfalen sechs Tatbeteiligte festgenommen worden. Die anschließenden Verfahrenden endeten mit Verurteilungen zu mehrjährigen Freiheitsstrafen.