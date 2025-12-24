Mitten in der Nacht schreckt ein Knall Bewohner der Plauener Bahnhofsvorstadt auf. Die Polizei untersucht, ob zwei Jugendliche für die Sprengung eines Zigarettenautomaten verantwortlich sind.

In Plauen ist in der Nacht zum Mittwoch ein Zigarettenautomat gesprengt worden. (Symbolbild)

Plauen - Bewohner der Plauener Bahnhofsvorstadt sind in der Nacht zu Mittwoch mit einem lautstarken Knall aus dem Schlaf gerissen worden. Nach Angaben der Polizei wurde in der Pausaer Straße ein Zigarettenautomat gesprengt. Ein Anwohner habe beim Blick aus dem Fenster zwei Personen nahe am Automaten feststellen können und den Notruf gewählt.

Die Polizei nahm später zwei Jugendliche in der Nähe fest und will nun prüfen, ob sie mit der Tat in Verbindung stehen. Der Sachschaden wurde auf 5.000 Euro beziffert.