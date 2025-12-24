Der evangelische Landesbischof Kramer ruft dazu auf, für Frieden einzustehen. Der katholische Bischof Neymeyr erinnert daran, dass die Weihnachtsgeschichte nicht von einer heilen Welt erzählt.

Erfurt - Der evangelische Landesbischof Friedrich Kramer hat an Weihnachten dazu aufgerufen, für Frieden einzustehen. „Wir sind gerufen, den Frieden groß werden zu lassen und dazu die Friedensbereitschaft in unseren Herzen zu stärken“, sagte Kramer in einem Weihnachtswort, wie die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland mitteilte. „Der kleine Friede wird wachsen, wenn wir auf Liebe und Vertrauen setzen.“

Der kleine Friede werde wachsen, wenn die Menschen auf Liebe und Vertrauen setzten. Sie seien gerufen, dass sie „für den Frieden einstehen: in unserer Nachbarschaft, in unserem persönlichen Umfeld. Auch für den Frieden in mir.“

Der katholische Bischof Ulrich Neymeyr erinnerte daran, dass die biblischen Geschichten von Weihnachten nicht erlaubten, sich in eine angeblich heile Welt zu flüchten und „die Augen zu verschließen vor den rauen Realitäten des Lebens“. Sie erzählten auch von widrigen Ereignissen. „Das neugeborene Kind liegt nämlich nicht in einem schönen weichen Bettchen, sondern in einer harten Futterkrippe für Tiere“, sagte Neymeyr.

So gehöre das Kind schon kurz nach seiner Geburt zu einer Flüchtlingsfamilie. „Aber wir Christen glauben, dass es einen Gott gibt, der diese Welt nicht aufgibt und der zu uns steht, auch wenn wir keine perfekten Christen sind, sondern Sünder und Menschen mit begrenzten Einsichten und begrenztem Vermögen“, sagte Neymeyr.