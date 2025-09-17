Ein kompletter Zigarettenautomat samt Inhalt befindet sich im Kofferraum eines Autofahrers in Haselbachtal. Nun wartet auf ihn und seine Mitfahrer eine deftige Strafe.

Görlitz - Mit einem kompletten Zigarettenautomaten im Kofferraum ist ein Auto in Haselbachtal im Landkreis Bautzen von der Polizei angehalten worden. Ein 23-jähriger Fahrer war mit seinem Opel ohne Kennzeichen unterwegs und sei daraufhin kontrolliert worden, wie die Polizei mitteilte.

Mit dem Mann im Auto saßen zwei weitere Männer im Alter von 25 und 18 Jahren. Demnach befand sich auch ein Winkelschleifer im Kofferraum des Autos. Ersten Ermittlungen zufolge sei der Zigarettenautomat vor einem Gasthaus in Reichenbach gestohlen worden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro, das Diebesgut hatte einen Wert von rund 2.000 Euro. Das Trio muss sich nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.