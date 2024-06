Ein Mann greift auf einer privaten Party am Freitagabend unvermittelt drei Menschen an. Zuvor soll er einen jungen Mann erstochen haben. Der Angreifer selbst wird von Beamten erschossen.

Ein Polizeisiegel ist an einer Tür angebracht.

Wolmirstedt - Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang hat sich nach dem Angriff in Wolmirstedt bestürzt gezeigt. „Ich bin zutiefst entsetzt über den unberechenbaren und schrecklichen Angriff. Meine Gedanken sind bei den Opfern und allen Beteiligten, die nicht nur körperliche, sondern auch psychische Schäden davontragen“, sagte die CDU-Politikerin am Samstagnachmittag. Zieschang wünschte den Opfern eine schnelle Genesung. Die Innenministerin verwies darauf, dass die Polizeipräsenz im Land nach dem Vorfall erhöht wurde. Zudem liefen „umfangreiche und konzentrierte“ Ermittlungen.

Ein 27-Jähriger soll laut Polizei am Freitagabend zunächst einen 23 Jahre alten Landsmann aus Afghanistan mit einem „messerähnlichen Gegenstand“ angegriffen und so schwer verletzt haben, dass dieser wenig später starb. Anschließend war der Mann auf ein Privatgrundstück in einer Einfamilienhaussiedlung eingedrungen und hatte drei Menschen verletzt, zwei von ihnen schwer. Als der Mann auch die alarmierten Polizeibeamten angriff, schossen diese auf den Angreifer - der 27-Jährige starb den Angaben zufolge kurz darauf im Krankenhaus.