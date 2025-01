Goslar/Wilhelmshaven/Lüneburg - Ein kurze Auszeit im winterlichen Harz, Wandern mit frischer Brise an der Nordsee oder einfach Ruhe in der Lüneburger Heide - Niedersachsens Tourismusregionen erwarten zu den Zeugnisferien viele Urlaubsgäste.

Für Spontanbucher sind am kommenden Wochenende aber noch reichlich Betten frei, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei den Tourismusgesellschaften ergab. Wie voll es letztlich wird, dürfte auch vom Wetter abhängen, etwa im Harz, wo noch auf Schnee gehofft wird. Ein Überblick:

Harz

Für die Zeugnisferien ist im Harz bereits eine Vielzahl an Buchungen eingegangen, wie der Harzer Tourismusverband mitteilte. „Viele Familien verbringen die Winterferien und Zeugnistage gern im Harz“, sagte eine Sprecherin. Die Touristiker rechnen zudem noch mit zahlreichen kurzfristigen Buchungen in den kommenden Tagen bis zu den Ferien. Noch gebe es in allen Orten freie Betten.

Ob auch Wintersportler gelockt werden können, bleibe abzuwarten. Das hänge letztlich vom Wetter ab. Derzeit liegt noch etwas Schnee auf den Bergen im Harz. In den vergangenen Tagen hatten Tauwetter und Regen die Schneedecke teils abgetragen. Zum Rodeln dürfte es mitunter noch reichen, für Langläufer und Skifahrer wird es aber wohl eng.

Gegen Ende der Woche ab Donnerstag könnte es nach Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes noch einmal Schnee geben - sofern es denn, wie bisher gemeldet, kalt genug wird. „Wir hoffen noch und sind guter Dinge“, sagte der Betriebsleiter des größten Harzer Skigebiets am Wurmberg in Braunlage, Fabian Brockschmidt. Er würde Ausflüglern gern etwas anbieten - „aber ohne die weiße Pracht unter den Ski wird es schwierig“.

Ostfriesland

An der Nordseeküste zählen die Zeugnisferien nicht zu der reiseintensivsten Zeit. Viele Gäste kämen über das verlängerte Wochenende vor allem für Tagesausflüge nach Ostfriesland, sagte Wiebke Leverens, Sprecherin der Ostfriesland Tourismus GmbH in Leer. „Das ist für uns auch ein wichtiges Segment.“ Wer ein paar Tage länger in der Region verbringen möchte, finde in dieser Jahreszeit in der Regel freie Unterkünfte.

Strandspaziergänge, Teetrinken in einer Teestube oder die raue Natur erleben: Ostfriesland habe im Winter viel zu bieten, sagte die Tourismussprecherin. „Da gibt es viele Fans, die extra dafür nach Ostfriesland kommen.“ Wem es draußen zu ungemütlich sei, könne auch eines der vielen Museen, die Nationalparkhäuser oder Thermen und Bäder ansteuern.

Lüneburger Heide

In jeder Übernachtungskategorie gibt es in der Heide noch eine gute Auswahl an Betten und entsprechend Potenzial für spontane Anreisen. „Wir gehen davon aus, dass mit der besseren und vor allem trockenen Wetterlage für Anfang Februar – wenn es bei den aktuellen Voraussagen bleibt – über den Kurzfristbereich weitere Gäste kommen werden“, sagte Nancy Kruse, Sprecherin der Lüneburger Heide GmbH.

Ein Indiz zeigten die vergangenen zwei Wochen mit den winterlichen Bedingungen und neuen Buchungen über die Website. „Wanderer zog es raus in die Natur. Denn der Winter in der Heideregion ist beliebt, nur täglicher Regen kommt dem in die Quere“, führte sie aus. Hier könnten die Indooraktivitäten wie die Bäder oder die Hallenangebote um Bispingen auffangen.

Einen deutlichen Anstieg der Buchungen und Übernachtungszahlen verzeichnen die Touristiker für die Monate April sowie Juli und August. „An Ostern trifft man sich mit der Familie, der Bann der Heideblüte ist ungebrochen“, sagte Kruse.