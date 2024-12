Berlin - Die Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB) bekommt eine neue Leitung. Der jetzige Generaldirektor Volker Heller verlässt sie im Sommer 2025. Der ZLB-Stiftungsrat bestimmte Jonas Fansa zu seinem Nachfolger als Generaldirektor und Vorstand der Stiftung, wie die Senatsverwaltung für Kultur mitteilte.

Fansa übernimmt am 1. Juni. Der Germanist, Kunsthistoriker und Bibliothekar ist derzeit Betriebsdirektor der ZLB und Hellers Stellvertreter. „Die ZLB ist eine großartige Bibliothek, sie liegt mir seit vielen Jahren sehr am Herzen“, sagte er.

Suche nach zentralem Standort geht weiter

„Wir sehen allerdings herausfordernden Zeiten entgegen, denn die öffentlichen Bibliotheken müssen ihre Leistungen in den kommenden Jahren unter verschärften wirtschaftlichen Bedingungen erbringen.“ Gleichzeitig habe er für die Zentral- und Landesbibliothek das Ziel eines gemeinsamen zentralen Standorts weiter fest im Blick.

Die Amerika-Gedenkbibliothek in Berlin-Kreuzberg und die Berliner Stadtbibliothek in Berlin-Mitte wurden 1995 zur ZLB zusammengeführt. Sie gilt als größte öffentliche Bibliothek Deutschlands.

ZLB-Generaldirektor Heller hatte sich mehrfach für einen Umzug der Einrichtung in den Gebäudekomplex Quartier 207 in die Friedrichstraße ausgesprochen, in dem zuvor das Kaufhaus Galeries Lafayette untergebracht war. Auch Kultursenator Joe Chialo (CDU) hatte dafür plädiert, sich für die Idee angesichts der Kosten aber auch viel Kritik anhören müssen.

Für die Zentral- und Landesbibliothek wird seit Jahren ein neuer Standort gesucht, an dem die beiden Standorte am Blücherplatz und in der Breiten Straße unter einem Dach Platz finden könnten.