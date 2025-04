In allen 33 Gemeinden des Bistums läuteten am Samstagmorgen die Glocken. Bischof Ulrich Neymeyr ist zur Trauerfeier für Papst Franziskus nach Rom gereist.

Im gesamten Bistum Erfurt läuteten am Samstagmorgen die Glocken für den am Ostermontag verstorbenen Papst Franziskus. (Archivbild)

Erfurt - Zur Beisetzung von Papst Franziskus in Rom sind am Samstagmorgen im gesamten Bistum Erfurt die Glocken geläutet worden. Um 10 Uhr, dem Beginn der Trauerfeier im Petersdom, sollten die Glocken in allen Gotteshäusern der 33 Gemeinden des Bistums zu hören sein, hieß es in einer Mitteilung.

Der Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr ist zur Beisetzung des am Ostermontag verstorbenen Oberhaupts der Katholischen Kirche nach Rom gereist. Als erster Papst, der nicht aus Europa stammt, habe Franziskus der Katholischen Kirche wichtige Impulse hinterlassen, sagte Neymeyr nach dessen Tod am Ostermontag.

Zur deutschen Delegation in Rom gehören unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der geschäftsführende Bundeskanzler Olaf Scholz.