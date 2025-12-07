Berlin - Die Basketballer von Alba Berlin haben ihre Siegesserie auch nach der Länderspielpause ausgebaut. In der Max-Schmeling-Halle schlug das Team von Trainer Pedro Calles die Skyliners Frankfurt 89:83 (43:39) und feierte den zehnten Pflichtspielsieg in Folge. In der Tabelle der Basketball-Bundesliga halten die Berliner mit dem sechsten Sieg im achten Spiel den Anschluss zur Tabellenspitze. Jack Kayil war der erfolgreichste Punktesammler beim Hauptstadtclub mit 21 Zählern. Schon am Dienstag (20.30 Uhr) geht es für Alba in der Champions League gegen Elan Chalon weiter.