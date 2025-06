Zehnkämpfer Kaul in Götzis Dritter, Neugebauer Fünfter

Leo Neugbauer (r) startete erstmals in Götzis.

Götzis - Ex-Weltmeister Niklas Kaul hat sich beim Jubiläums-Meeting der Zehnkämpfer in Götzis einen Podestplatz gesichert. Mit 8.575 Punkten und punktgleich mit dem Schweizer Simon Ehammer beendete Kaul als Dritter einen starken Leichtathletik-Wettkampf, bei dem er lange auf Kurs Bestleistung gelegen hatte. Der deutsche Rekordhalter Leo Neugebauer belegte bei seiner Götzis-Premiere mit 8.555 Punkten den fünften Platz. Beide knackten die WM-Norm.

Der Sieg ging an den Norweger Sander Skotheim mit 8.909 Punkten. Er stieß einen Tag nach seinem 23. Geburtstag in den Kreis der besten Zehnkämpfer der Geschichte vor. Im Jahr 2015 konnte Kai Kazmirek als bislang letzter deutscher Zehnkämpfer in Götzis gewinnen.

Neugebauer: Atmosphäre ist mega

„Die Leute haben nicht übertrieben, die Atmosphäre ist mega, das motiviert sehr“, berichtete Neugebauer. Bei der 50. Auflage des traditionsreichen Meetings war ein Zehnkampf-Feld am Start, dass es in dieser Klasse in Götzis wohl noch nie gegeben hat.

Kaul war im Möslestadion lange auf Kurs seines besten Zehnkampf-Ergebnisses. Das hatte der 27-Jährige im Jahr 2019 bei seinem WM-Titel in Doha mit 8.691 Punkten erreicht. Der Mainzer freute sich über den „besten ersten Tag meiner Karriere“. Über 100 Meter glückte Kaul eine neue Bestleistung, dreimal kam er dicht heran.

„Heute habe ich mich endlich mal wieder wie ein Zehnkämpfer gefühlt, das war letztes Jahr selten der Fall“, sagte der Europameister von 2022 und hatte lange „Spaß“. Am zweiten Tag haderte er wiederholt, am Ende durfte er sich aber freuen.

Tim Nowak (Ulm) und Amadeus Gräber (Frankfurt) mussten wegen Verletzungen am ersten Tag vorzeitig aussteigen. Der Ulmer Manuel Eitel belegte mit 8.086 Punkten Rang 14. Höhepunkt sind in diesem Jahr die Weltmeisterschaften vom 13. bis 21. September in Tokio.

Nur Jackie Joyner-Kersee besser

Bei den Frauen knackte die Amerikanerin Anna Hall mit 7.032 als fünfte Siebenkämpferin die 7.000-Punkte-Marke. Nur Weltrekordlerin Jackie Joyner-Kersee (USA/7.291) war je besser. In der Bestenliste zog Hall mit Europarekordlerin Carolina Klüft (Schweden) gleich.