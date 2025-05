Es soll einen Knall gegeben haben, dann brannte ein Plastikfass. Ein Junge und ein Mann wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.

Salzatal - Bei einem Brand auf einem Privatgrundstück im Saalekreis ist ein zehn Jahre alter Junge lebensbedrohlich verletzt worden. Freitagabend soll es aus bisher ungeklärter Ursache in Schiepzig, das zur Einheitsgemeinde Salzatal gehört, einen Knall gegeben haben, ein Plastikfass brannte, wie eine Polizeisprecherin in Halle mitteilte. Der Junge soll sich nahe des Fasses aufgehalten haben. Ein 40-Jähriger wollte Erste Hilfe leisten und wurde dabei verletzt. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.