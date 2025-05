Heidesee - In einigen Landkreisen im Süden Brandenburgs wird seit dem Samstagmorgen der Einsatz bei Waldbränden geprobt. Insgesamt würden vier Brände simuliert, sagte eine Sprecherin der Feuerwehr. Diese befänden sich in der Gemeinde Heidesee an einem Campingplatz, in Luckau, in der Lieberoser Heide und im Amt Schenkenländchen.

Man teste, wie gut die Abläufe zwischen den Landkreisen und deren Einsatzkräften sitzen, führte die Sprecherin aus. Das betreffe etwa die Bereiche Verpflegung, Drohneneinsatz, Einsatzführung oder Luftkoordination.

Insgesamt seien 430 Ehrenamtliche im Einsatz, dazu 112 Fahrzeuge und Drohneneinheiten aus drei Landkreisen. Ein zentraler Ort sei ein Gebiet am Tropical Island im Ort Krausnick. Von dort könnten Schaulustige das Ausrücken der Einsatzkräfte beobachten. Die Übung begann nach Feuerwehrangaben am Samstag um 8.00 Uhr und soll gegen 16 Uhr enden. Am Sonntag ist eine Auswertung geplant.