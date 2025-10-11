In einem Haus in Halle brennt es in einer Wohnung. Viele Menschen müssen gerettet werden. Die Polizei ermittelt, was genau passiert ist.

Die Feuerwehr in Halle musste am Freitag zu einem Wohnungsbrand ausrücken. (Archivbild)

Halle - Die Feuerwehr hat in Halle zehn leicht verletzte Menschen aus einem Mehrfamilienhaus gerettet, in dem eine Wohnung brannte. Bei allen bestand der Verdacht einer Rauchgasvergiftung, wie die Polizei mitteilte.

Das Feuer verursachte Schäden in mehreren Wohnungen des Hauses in der südlichen Innenstadt. Die betroffenen Bewohner seien zunächst privat untergekommen, hieß es. Warum es am Freitagnachmittag zu dem Wohnungsbrand kam, müsse ermittelt werden. Zur Schadenshöhe wurden zunächst keine Angaben gemacht.