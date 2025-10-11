Tausende Teilnehmer demonstrieren am Brandenburger Tor unter dem Motto „United 4 Gaza“. Die Polizei spricht von einem friedlichen Verlauf - und einer Festnahme.

Am Brandenburger Tor sammeln sich Tausende Menschen für eine pro-palästinensische Demonstration. (Symbolbild)

Berlin - Am Brandenburger Tor versammeln sich derzeit Tausende Menschen zu einer Demonstration mit dem Titel „United 4 Gaza“. Eine Polizeisprecherin sagte der Deutschen Presse-Agentur, dass die Teilnehmerzahl im mittleren vierstelligen Bereich liege. Es gebe über die Nebenstraßen weiter starken Zulauf.

Bisher verlaufe die Versammlung friedlich, sagte die Sprecherin. Ein wiedererkannter Straftäter sei festgenommen worden.

Die Demo wird sich in den kommenden Stunden vom Brandenburger Tor über das Regierungsviertel zum Neptunbrunnen nahe dem Alexanderplatz bewegen.