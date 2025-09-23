Ein Mann isst im Berliner Osten einen Döner und trinkt zwei Bier. Weil er sich jedoch weigert zu zahlen, soll es zum Streit kommen - und schließlich zu einer brutalen Attacke.

Der Inhaber setzte sich gegen den Angreifer mit einem Besenstiel zur Wehr. (Symbolbild)

Berlin - Statt seinen Döner und sein Bier zu bezahlen, soll ein Gast einem Imbissbesitzer in Berlin-Karlshorst ein Stück Wange aus dem Gesicht gebissen haben. Der 44 Jahre alte Inhaber wurde bei der Attacke am Montagvormittag so schwer verletzt, dass stationäre im Krankenhaus behandelt werden musste, wie die Polizei mitteilte. Der Zechpreller floh demnach vom Tatort.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der mutmaßliche Täter das Schnellrestaurant ohne zu bezahlen verlassen, nachdem er einen Döner gegessen und zwei Bier getrunken hatte. Als der Inhaber den Mann aufforderte, seine Rechnung zu begleichen, reagierte dieser nicht. Der Inhaber warf daraufhin den Koffer des Mannes vor die Tür.

Polizei: Imbiss-Chef wollte sich mit Besenstiel verteidigen

Zunächst habe der Mann den Laden verlassen, sei kurz darauf zurückgekehrt und habe den Inhaber mit Faustschlägen attackiert. Dieser habe sich mit einem Besenstiel gewehrt. Der Angreifer soll den Inhaber umklammert und zu Boden geworfen haben. Dann soll er ein Stück der Wange herausgebissen haben. Die Polizei stellte die Gegenstände des mutmaßlichen Täters sicher und ermittelt wegen schwerer Körperverletzung.