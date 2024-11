Das Statistische Landesamt hat die Bilanz zu den Verkehrsunfällen in den ersten neun Monaten dieses Jahres vorgelegt. Es gibt bisher weniger Tote als 2023, aber mehr Verletzte.

Zahl der Verkehrstoten in Thüringen rückläufig

In Thüringen ist die Zahl der Verkehrsunfalltoten in diesem Jahr laut Statistik bislang geringer als 2023 (Symbolfoto).

Erfurt - In Thüringen sind bei Verkehrsunfällen in diesem Jahr bislang weniger Menschen ums Leben gekommen als 2023. In den ersten drei Quartalen wurden 70 Menschen im Straßenverkehr getötet, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Dies waren sechs weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Bei insgesamt leicht rückläufigen Unfallzahlen erhöhte sich die Zahl der Unfälle mit Personenschaden um 8,5 Prozent auf 4.589. Verletzt wurden dabei rund 5.800 Menschen, diese Zahl stieg um 7,4 Prozent. Von Januar bis Ende September ereigneten sich im Freistaat der Statistik zufolge insgesamt 37.190 Verkehrsunfälle, 34 beziehungsweise 0,1 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.