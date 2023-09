Halle - Die Zahl der in einer Familie lebenden Kinder hat sich in Sachsen-Anhalt in den vergangenen Jahren erhöht. Im Schnitt lebten im vergangenen Jahr rund 431.000 Kinder mit den Eltern oder mindestens einem Elternteil in einem Haushalt, wie das Statistische Landesamt in Halle am Dienstag mitteilte. Das seien demnach etwa 5000 Kinder mehr als noch vor zehn Jahren.

Die Daten stammen aus dem Mikrozensus 2022 und umfassen auch Kinder, die über 18 Jahre alt und kinderlos sind und noch zuhause wohnen. Von den 431.000 Kindern waren laut der Statistikbehörde etwa 332.000 Kinder minderjährig.