Die Zahl der Gewerbe in Sachsen-Anhalt ist in den ersten drei Monaten dieses Jahres gestiegen. Verglichen mit dem Vorjahr wurden deutlich weniger Abmeldungen gezählt.

Zahl der Gewerbe in Sachsen-Anhalt wächst

Ein Schild weist an einer Kreuzung auf ein Gewerbegebiet hin.

Halle - In den ersten drei Monaten dieses Jahres sind in Sachsen-Anhalt mehr Gewerbe angemeldet als abgemeldet worden. Insgesamt habe es im ersten Quartal des Jahres 3142 Anmeldungen und 2724 Abmeldungen gegeben, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag mit. Verglichen mit dem Vorjahr wurde für beide Werte ein Rückgang verzeichnet. 2023 wurden den Angaben nach 0,9 Prozent mehr Anmeldungen und 7,6 Prozent mehr Abmeldungen gezählt.

Besonders viele Anmeldungen habe es in Dessau-Roßlau gegeben - insgesamt 22,9 Prozent mehr als noch im Vorjahresquartal. Dahinter lagen die Landkreise Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg mit 21,1 Prozent mehr Anmeldungen als im ersten Quartal 2023. Nach einem starken Rückgang 2023 habe es vor allem im Bereich Gesundheits- und Sozialwesen (+55,9 Prozent) sowie im Bereich Kunst, Unterhaltung und Erholung (+35,3 Prozent) in diesem Jahr wieder deutlich mehr Anmeldungen gegeben.