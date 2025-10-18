Covid verursacht Schnupfen, Husten, aber auch Kopf- und Gliederschmerzen. Diese Symptome könnten zurzeit einigen bekannt vorkommen. Auch im Freistaat gehen die Zahlen nach oben.

Dresden - Die Zahl der Corona-Infektionen ist in Sachsen deutlich gestiegen. In der Woche vom 6. bis zum 12. Oktober wurden 396 Covid-19-Fälle im Freistaat registriert, wie aus dem Wochenbericht der Landesuntersuchungsanstalt (LUA) hervorgeht. In der Woche zuvor waren es noch 259 gemeldete Fälle. Insgesamt wurden damit in diesem Jahr bisher gut 5.000 Fälle im Freistaat registriert - im gesamten Vorjahr waren es 10.600.

Auch bundesweit steigt derzeit die Zahl der Corona-Infektionen wieder an. In der Woche vom 6. bis zum 12. Oktober wurden bislang rund 6.440 labordiagnostisch bestätigte Covid-19-Fälle an das Robert Koch-Institut (RKI) übermittelt. In der Woche zuvor waren es rund 3.850 gemeldete Fälle gewesen.

Viren vor allem in den oberen Atemwegen

Derzeit ist demnach vor allem die Linie XFG, auch Stratus genannt, verbreitet. Stratus ist eine Linie der Omikron-Variante. Deren Viren vermehren sich vor allem in den oberen Atemwegen und können sich dadurch schneller verbreiten. Experten gehen von keinem erhöhten Risiko durch XFG für die öffentliche Gesundheit aus.

Grippe spielt hingegen momentan noch keine größere Rolle: Für die Woche vom 6. Oktober bis zum 12. Oktober wurden in Sachsen 30 Influenza-Fälle gemeldet, in der Woche davor 17. Zwar lässt sich laut Gesundheitsministerium der Verlauf einer Influenza-Saison nicht vorhersagen. Meist aber tritt die saisonale Grippewelle nach dem Jahreswechsel auf - und erreicht ihren Höhepunkt dann im Januar oder Februar.