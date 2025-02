Berlin - Die Zahl der Arbeitslosen in Berlin ist im Februar im Vergleich zum Vormonat leicht um 577 auf rund 215.422 Menschen gesunken. Im Vergleich zum Februar des Vorjahres stieg sie hingegen deutlich um 15.012 Arbeitslose, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Berlin mitteilte. Die Arbeitslosenquote lag mit 10,2 Prozent erneut über der 10-Prozent-Marke. Im Vergleich zum Januar blieb die Quote unverändert. Im Februar vor einem Jahr lag die Quote bei 9,7 Prozent.

Erstmals seit Mai 2021 war die Arbeitslosenquote im Januar wieder auf über 10 Prozent gestiegen. Die Arbeitsagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 12. Februar vorlag.