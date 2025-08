Alte Parole aus finsteren Kommunismus-Zeiten keck recycelt: Von den USA lernen heißt siegen lernen. Hier geht es um Wölfe. Die sind auch im amerikanischen Westen streng geschützt, greifen trotzdem frech die Viehherden der Farmer an.

Viel wirksamer als der auch dort verbotene Abschuss scheint ausgerechnet die Band AC/DC zu sein. Und das funktioniert so: Drohnen spüren nachts mittels Wärmebildkamera die Räuber auf. Dann kommt der ebenfalls mitgeführte Hochleistungs-Lautsprecher zum Einsatz. Und die 80er-Jahre-Gitarrenrocker.

Volle Dröhnung ihres Mitgröl-Hits „Thunderstruck“ macht den Wölfen offenbar richtig und nachhaltig Angst. Genauso wie die Stimme der Schauspielerin Scarlett Johansson – hier ist der Grund noch nicht mal ansatzweise erforscht.

Was können die ebenfalls wolfsgeplagten Bauern in Sachsen-Anhalt aus dieser Geschichte lernen? Geht, Stichwort regional und saisonal, auch Tokio Hotel statt AC/DC? Und vor welcher Schauspielerin aus dem MDR-Kosmos haben die wilden Biester am meisten Angst? Fragen über Fragen. Jetzt müssen hiesige Experten ran.