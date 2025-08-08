Betrüger verschicken Mails im Namen von Elster und fordern zur Eingabe von Bankdaten auf. Das Finanzministerium in Thüringen warnt vor schädlichen Links und gibt Tipps zum Erkennen der Fälschungen.

Erfurt - Betrüger versuchen derzeit mit vermeintlichen Mails im Namen des Steuerportals Elster an Bankdaten von Menschen in Thüringen zu kommen. Davor warnt das Thüringer Finanzministerium. Demnach werden unter dem Betreff „Amtliche Mitteilung zur Einkommensteuer“ eine Rückerstattung zur Einkommensteuer in Aussicht gestellt. Die Empfänger sollen ihre Bankdaten unter einem Button bestätigen. Auch ein offizielles Elster-Logo wird verwendet.

Das Finanzministerium warnt vor dem Klick auf den Button: Es handle sich um schädliche Links, mit denen die Menschen dazu gebracht werden sollen, Bankdaten preiszugeben. Die Finanzverwaltung versende niemals Mails, die die Herausgabe sicherheitsrelevanter Daten fordern.

Stutzig werden sollten Betroffene demnach auch, wenn der Absender keine offizielle Elster-Adresse ist. In den bekannten Fällen endeten die Adressen auf t-online.de. Den Thüringer Finanzämtern seien bereits einige Fälle bekannt. Eine Häufung gebe es im Bereich des Finanzamtes Pößneck. Die Dunkelziffer sei vermutlich viel höher.