Won’t Forget These Days: Abschied von Ministerpräsident Weil

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) wird am Montag mit einer Serenade aus dem Amt verabschiedet. (Archivbild)

Hannover - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) wird am kommenden Montag (19. Mai) mit einem Festakt aus dem Amt verabschiedet. Zu der Zeremonie am Neuen Rathaus in Hannover wird als Ehrengast Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) erwartet, wie die Staatskanzlei miteilte. Ähnlich wie kürzlich zum Großen Zapfenstreich für Olaf Scholz (SPD) wird das rund 50-köpfige Heeresmusikkorps Hannover eine Serenade für Ministerpräsidenten spielen.

Dafür hat sich der SPD-Politiker mit dem „Bürgerlied“ (1845) von Adalbert Harnisch ein für Arbeiterbewegung wichtiges Werk ausgesucht. Es folgt das Stück „Die Moorsoldaten“, das im Emsland entstand und als Widerstandslied gegen den Nationalsozialismus bekannt wurde. Zudem wünscht sich Weil mit „Won't Forget These Days“ einen Song, der als ein Karrierehöhepunkt der Band Fury In The Slaughterhouse aus Hannover gilt. Gespielt werden außerdem das Niedersachsenlied und die Nationalhymne.

Weil ist seit 2013 Ministerpräsident von Niedersachsen. Anfang April hatte er seinen Rückzug angekündigt und später auch formal erklärt, mit Ablauf des 19. Mai von seinem Amt zurückzutreten. Weils Nachfolger als Ministerpräsident soll Wirtschaftsminister Olaf Lies werden. Der 57-Jährige soll Weil auch als SPD-Landeschef beerben.