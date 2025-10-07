Nach einem grippalen Infekt kann Angreifer Woltemade doch mit Verspätung nach Franken anreisen. Weil Stuttgarts Leweling angeschlagen ist, reagiert der Bundestrainer trotzdem in der Offensive.

Herzogenaurach - Das Warten auf Angreifer Nick Woltemade nimmt für Bundestrainer Julian Nagelsmann ein gutes Ende. Der 23-Jährige sollte nach einem grippalen Infekt noch am Dienstagabend im Quartier der Fußball-Nationalmannschaft in Herzogenaurach eintreffen, wie der DFB mitteilte.

Woltemade hatte wegen der Erkrankung zunächst nicht anreisen können. Offen blieb zunächst, wann der Stürmer von Newcastle United ins Teamtraining einsteigen könne. Die DFB-Auswahl bestreitet am Freitag (20.45 Uhr/ARD) in Sinsheim gegen Luxemburg das erste von zwei WM-Qualifikationsspielen.

Nagelsmann nahm trotz der positiven Nachrichten von Woltemade eine Nachnominierung in der Offensive vor. Den Stuttgarter Jamie Leweling plagen Adduktorenprobleme. Darum wird Kevin Schade (23) vom FC Brentford das Aufgebot für die Partien gegen Luxemburg und Nordirland erweitern. Auch der viermalige Nationalspieler (0 Tore) wurde noch am Abend in Franken erwartet.