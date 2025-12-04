Punktgleich an der Spitze: Wie Cottbus und Duisburg mit Leidenschaft und Willensstärke das Topspiel der 3. Liga prägen wollen – und was Wollitz von seinem Team fordert.

Cottbus - Cottbus-Trainer Claus-Dieter Wollitz sieht in der 3. Liga vor dem Spitzenspiel gegen den MSV Duisburg eine große Ausgeglichenheit. „Wer kann denn in der Liga konstant spielen oder konstant liefern? Ich glaube, diese Erwartungshaltung ist eine sehr ambitionierte, egal für welchen Verein“, sagte der 60-Jährige vor der Partie in Cottbus am Samstag (14.00 Uhr/MagentaSport und rbb). Die beiden Teams liegen vor der Partie punktgleich an der Tabellenspitze. Der Ruhrgebietsclub hat ein minimal besseres Torverhältnis.

Duisburg habe es nach dem Drittliga-Abstieg 2024 geschafft, „in der Region, in dem Umfeld, wieder für Emotion zu stehen, für Leidenschaft zu stehen, für Zusammenhalt zu stehen, für Wir-Gefühl zu stehen“, sagte Wollitz. „Sie spielen mit sehr viel Mentalität, spielen mit unglaublicher Einstellung, mit einer unglaublichen Willensstärke, mit einer unglaublichen Wucht.“

Auf sein Team werde einiges zukommen, sagte der Coach. Cottbus hat zu Hause in der Liga erst ein Spiel verloren. „Da wird es drauf angekommen: Können wir die Momente so lenken, die man braucht, da die Bälle zu gewinnen, diesen Rückenwind zu haben und hoffentlich dann auch dieses Publikum so mitzunehmen, wie es letzte Woche war“, erklärte Wollitz.