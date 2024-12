Die nächsten Tage bleibt das Wetter eher mild. An einigen Orten wird Regen erwartet.

Wolken und milde Temperaturen in Berlin und Brandenburg

In Berlin und Brandenburg ist mit einem wolkigen Himmel sowie milden Temperaturen zu rechnen.

Berlin und Potsdam - Mit milden Temperaturen und einem bedeckten Himmel können die Menschen in Berlin und Brandenburg rechnen. Bei einer Höchsttemperatur von zehn Grad bleibe es in den meisten Orten niederschlagsfrei, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. In der Uckermark erwarte die Menschen jedoch zeitweise etwas Regen oder Sprühregen.

Windböen, die am Dienstag vor allem im Nordosten Brandenburgs auftreten, würden im Laufe des Tages nachlassen. Im Süden werde sich der Himmel zudem etwas auflockern, hieß es weiter. In der Nacht auf Mittwoch fallen die Temperaturen auf bis zu vier Grad.

Auch am Mittwoch bleibt der Himmel wolkig - außerdem können sich die Menschen auf Regen, der von West nach Ost zieht, einstellen. Die Temperaturen steigen tagsüber auf bis zu elf Grad und sinken in der Nacht zum Donnerstag auf bis zu sieben Grad.