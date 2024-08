Bislang hat Mohamed Amoura in der Saisonvorbereitung des VfL Wolfsburg überzeugt. Nun wird der neue Stürmer ausgebremst.

Wolfsburgs Neuzugang Amoura am Knie verletzt

Der Wolfsburger Neuzugang Mohamed Amoura hat sich am Knie verletzt.

Wolfsburg - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss für einige Zeit auf seinen Neuzugang Mohamed Amoura verzichtet. Der Stürmer zog sich im Training eine leichte Verletzung am Innenband im Knie zu, teilte der Verein mit. Zuvor war der 24-jährige Algerier eingehend untersucht worden.



„Er hat sich in den ersten Wochen der Vorbereitung sehr gut präsentiert und wir sind zuversichtlich, dass er schnellstmöglich auf den Platz zurückkehren kann“, sagte Sportdirektor Sebastian Schindzielorz.

Amoura überzeugt in ersten Testspielen

Amoura war Anfang Juli vom belgischen Pokalsieger Union Saint Gilloise zu den Wolfsburgern gewechselt und hatte in den Testspielen angedeutet, dass er eine Verstärkung für die Mannschaft werden kann.



Saisonauftakt für den VfL ist am 19. August (18.00 Uhr/Sky) mit dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal beim Oberligisten TuS Koblenz. Das erste Bundesligaspiel der Wolfsburger ist am 25. August (15.30 Uhr/DAZN) gegen den deutschen Rekordmeister FC Bayern München.