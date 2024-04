Wolfsburg - Oberbürgermeister Dennis Weilmann hat die Wolfsburger Bürger zur Unterstützung des VfL im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga aufgerufen. „Ich weiß, dass viele Fans frustriert sind und mir geht's nicht anders. Aber trotz allem müssen wir jetzt in den letzten Spielen die Mannschaft unterstützen, um das Schlimmste zu verhindern“, sagte der CDU-Politiker in einer Video-Botschaft zum wichtigen Heimspiel gegen den VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Die Wolfsburger waren als Europapokal-Kandidat in die Saison gestartet, haben vor den letzten fünf Spieltagen aber nur noch fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Die Trennung von dem ehemaligen Spieler und Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer hat die Stimmung rund um den Club weiter massiv verschlechtert.

„Der Saisonverlauf ist für uns alle enttäuschend beim VfL. Wir haben uns viel, viel mehr ausgerechnet. Und die aktuellen Ereignisse machen es natürlich nicht besser“, sagte Weilmann. „Vor dem Hintergrund gibt es trotz allem nur eines: Wir müssen jetzt hinter der Mannschaft stehen.“