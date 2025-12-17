Wolfsburg - Eishockey-Erstligist Wolfsburg Grizzlys hat den Vertrag mit seinem Kapitän Spencer Machacek verlängert. Wie die Niedersachsen mitteilten, bleibt der 37-Jährige ein weiteres Jahr bis 2027. Der Kanadier stand schon für mehrere Bundesligisten auf dem Eis, ehe er 2018 zu den Wolfsburgern wechselte. 2022 beerbte Machacek Vereinsidol Sebastian Furchner als Kapitän. Insgesamt bestritt er 410 Spiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) für die Grizzlys.

„Mit der vorzeitigen Verlängerung von Spencer wollen wir auch ein Zeichen der Kontinuität setzen. Nicht nur, dass er sich diese durch seine Leistungen auch verdient hat, sondern auch, weil seine Arbeit in der Kabine, auf dem Eis und in der Integration der Spieler herausragend ist“, wurde Geschäftsführer und Sportdirektor Karl-Heinz Fliegauf zitiert.