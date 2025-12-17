Fenster zerbersten, Ziegel fliegen vom Dach: Ein Mann stirbt bei einer Detonation auf einem Hof. Das Haus ist einsturzgefährdet. Das LKA ermittelt, weil der Mann Umgang mit explosiven Stoffen hatte.

Schildau - Bei einer Explosion auf einem Dreiseitenhof in Schildau (Landkreis Nordsachsen) ist ein 41 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Die Detonation hatte sich am Dienstagabend im Heizungskeller ereignet, wie die Polizei mitteilte. Demnach seien sämtliche Fensterscheiben des Gebäudes zerstört und Ziegel vom Dach geschleudert worden. Ein weiterer Bewohner blieb unverletzt.

Es sei bekannt, dass der 41-Jährige Umgang mit explosiven Stoffen hatte, sagte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage. Daher seien auch Spezialisten des Landeskriminalamtes Sachsen zu den Ermittlungen hinzugezogen worden.

An dem Haus entstanden Risse und es ist einsturzgefährdet. Fachkräfte des Technischen Hilfswerks unterstützten die Einsatzkräfte bei der Sicherung des Anwesens.