Der VfL Wolfsburg testet in dieser Woche zweimal gegen Top-Clubs. Teil eins gegen Espanyol Barcelona geht verloren.

Wolfsburg - Der VfL Wolfsburg hat seinen ersten Härtetest in der Vorbereitung auf die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga verloren. Die Mannschaft des neuen Trainers Paul Simonis unterlag dem spanischen Erstligisten Espanyol Barcelona mit 0:1 (0:0).

Vor 2.863 Zuschauern im AOK-Stadion in Wolfsburg traf Roberto Hernandez (62.) per Elfmeter. Zuvor hatte der Wolfsburger David Odogu den Ball bei einem Abwehrversuch mit der Hand berührt. Der 19-jährige Odogu (90.) hatte auch die beste Chance zum Ausgleich, als er kurz vor dem Spielende freistehend den Ball per Kopf nicht im Tor unterbringen konnte.

Simonis tauschte zur zweiten Halbzeit seine gesamte Mannschaft aus. Insgesamt zeigten die Wolfsburger einige gute Ansätze, kamen aber nur zu wenigen Chancen. Am Samstag spielt das Team in einem weiteren Test bei Feyenoord Rotterdam.