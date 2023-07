Wolfsburg leiht Pia-Sophie Wolter an Eintracht Frankfurt aus

Die Fußballerin Pia-Sophie Wolter lächelt in die Kamera.

Wolfsburg - Mittelfeldspielerin Pia-Sophie Wolter wechselt auf Leihbasis vom VfL Wolfsburg innerhalb der Fußball-Bundesliga zu Eintracht Frankfurt. Die 25-Jährige soll mindestens ein Jahr für Frankfurt auflaufen, ihr Vertrag in Wolfsburg läuft noch bis 2025. Das gaben die Niedersachsen am Dienstag bekannt.

Wolter spielte seit 2018 für die Wölfinnen und kam dabei auf 62 Einsätze in der Bundesliga, 16 Partien im DFB-Pokal und zwölf Spiele in der UEFA Women’s Champions League. Seit einem Kreuzbandriss im Oktober 2021 gehörte sie aber nicht mehr zur Stammformation und erhofft sich in Frankfurt mehr Einsatzzeiten.