München - Die Grizzlys Wolfsburg haben auch das zweite Playoff-Viertelfinale in der Deutschen Eishockey Liga gegen Titelverteidiger EHC Red Bull München deutlich verloren. Am Dienstag kassierte das Team von Trainer Mike Stewart eine 3:7-Klatsche (0:1, 3:3, 0:3) in München. Dabei drehten die Niedersachsen begünstigt durch einige Strafen gegen München kurzzeitig das Spiel, doch der EHC kämpfte sich erst zurück und baute im Schlussabschnitt die Führung konsequent aus. Auch Wolfsburgs Nationalkeeper Dustin Strahlmeier sah dabei nicht glücklich aus.

„Sieben Gegentore sind nicht so geil. Aber wir bleiben positiv. Wir greifen wieder an, definitiv“, sagte Abwehrspieler Björn Krupp bei MagentaSport. Den Bayern fehlen in der Best-of-seven-Serie, in der vier Siege zum Weiterkommen benötigt werden, nur noch zwei Erfolge. Bereits das erste Spiel hatte Wolfsburg daheim 3:6 verloren. Am Freitag findet das dritte Viertelfinalspiel dieser Serie wieder bei den Grizzlys statt.