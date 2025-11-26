In der langen Hauptrunde der Deutschen Eishockey Liga kommt es zum zweiten Nordduell zwischen Bremerhaven und Wolfsburg. Diesmal gelingt den Niedersachsen die Revanche.

Bremerhaven - Die Grizzlys Wolfsburg haben überraschend das Nordduell in der Deutschen Eishockey Liga gewonnen. Der Tabellenneunte siegte mit 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) bei den Fischtown Pinguins in Bremerhaven und revanchierte sich damit für die 2:4-Niederlage im Oktober. Die Tore für Wolfsburg schossen Spencer Machacek (6. Minute), Justin Feser (12.) und zweimal Robert Lynch (22./35.).