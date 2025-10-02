Den Saisonstart hatten sie sich beim VfL Wolfsburg anders vorgestellt. Fünf Punkte aus fünf Spielen sind zu wenig. Doch der Geschäftsführer bleibt noch ruhig.

Wolfsburg - Trotz zuletzt vier Spielen ohne Sieg und bislang erst fünf Punkten aus fünf Spielen sieht Wolfsburgs Geschäftsführer Peter Christiansen den VfL nicht in einer Krise. „In allen bisherigen Spielen gab es gute Elemente. Wir haben die Richtung gesehen, in die wir als Verein gehen wollen“, sagte der Däne der „Wolfsburger Allgemeinen Zeitung“.

Gleichwohl ist Christiansen mit der bisherigen Ausbeute und Platz zwölf nach fünf Spieltagen nicht zufrieden. „Aber haben wir die volle Ausbeute erreicht? Nein. Haben wir die beste Version von uns selbst gesehen? Nein. Wir müssen dranbleiben und weiter hart arbeiten“, forderte der starke Mann bei den Niedersachsen, der im Sommer 2024 in die VW-Stadt gekommen ist.

Trainer Paul Simonis genießt nach wie vor die volle Rückendeckung von Christiansen. „Unser Vertrauen in Paul und sein Trainerteam ist groß. Wir sehen jeden Tag, wie sie auf und neben dem Platz arbeiten“, sagte der VfL-Geschäftsführer über den Niederländer.