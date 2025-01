Die meisten Wölfe kommen im Straßenverkehr um. So auch in Südbrandenburg. Hier endet ein Zusammenstoß mit einem Auto für ein Tier tödlich.

Großräschen - Wieder ist ein Wolf bei einem Verkehrsunfall getötet worden. Zwischen Klettwitz und Großräschen in Südbrandenburg stieß gegen 4.00 Uhr morgens ein Wolf beim Überqueren der Straße mit einem Auto zusammen, wie die Polizei mitteilte. Der Wolfsbeauftragte bei Landesumweltamt sollte das Tier bergen. Menschen wurden nicht verletzt. Am Wagen entstand nach Schätzung der Polizei rund 8.000 Euro Schaden.

Das Landesamt für Umwelt gibt in seiner Statistik an, dass 33 von insgesamt 42 tot gefundenen Wölfen im Jahr 2024 im Verkehr starben. Bei sechs Wölfen lag eine illegale Tötung vor, drei Fälle fielen in die Kategorie „Sonstige Todesursache“. Zugleich verweist die Behörde darauf, das mit einer hohen Dunkelziffer gerechnet werden muss. 2023 waren laut Statistik 51 Wölfe im Verkehr gestorben. Wölfe sind streng geschützt, allerdings gibt es etwa angesichts des wachsenden Bestandes Vorstöße, den Status zu senken.