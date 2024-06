Ein Schild mit türkischer Flagge hängt am türkischen Konsulat in der Nordstadt.

Hannover - Nach einem Angriff auf das türkische Generalkonsulat in Hannover im März hat die Polizei die Wohnungen von drei Tatverdächtigen durchsucht. Die drei jungen Männer sollen Teil einer Gruppe gewesen sein, die das Gebäude mit Steinen und mit einem Beil attackierten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Bei den Durchsuchungen der Wohnungen in Barsinghausen und Nienburg wurden unter anderem Handys, eine Sturmhaube und Teleskopschlagstöcke beschlagnahmt. Ein 18-Jähriger in Nienburg gestand, an der Tat beteiligt gewesen zu sein, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Hannover gemeinsam mitteilten.