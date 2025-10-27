Eine Wohnung auf einem Pferdehof steht in Flammen. Menschen und Tiere bleiben unverletzt – der Schaden ist jedoch erheblich. Zur Brandursache gibt es erste Vermutungen.

Blankenhain - Auf einem Pferdehof in Blankenhain (Weimarer Land) ist am Sonntagabend eine Wohnung vollständig ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer am Sonntagabend im Ortsteil Thangelstedt aus. Die betroffene Wohnung grenzte direkt an die Stallungen an und wurde durch die Flammen völlig zerstört.

Die Feuerwehr konnte verhindern, dass das Feuer auf die angrenzenden Pferdeställe übergriff. Verletzt wurde niemand – weder Menschen noch Tiere kamen laut Polizei zu Schaden. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Gegen Mitternacht war der Brand vollständig gelöscht.

Ein Brandursachenermittler soll im Laufe des Tages klären, wie das Feuer ausbrechen konnte. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein defektes Stromkabel im Stall den Brand ausgelöst haben.