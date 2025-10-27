Frankfurt/Main - Fußball-Profi Michy Batshuayi hat den Kampf um das Leben seines geliebten Katers Kiyo verloren. Das Haustier, das vor einigen Tagen von einem Auto angefahren worden war, sei an den Folgen des Unfalls gestorben, teilte der 32 Jahre alte Stürmer vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt auf Instagram mit.

„Kiyo hat bis zuletzt tapfer gekämpft, und wir waren in jedem Moment bei ihm. Er ist in unseren Armen gegangen, umgeben von Liebe, sein Herz endlich in Frieden. Ich habe ihn um Verzeihung gebeten, dass ich ihn nicht so beschützen konnte, wie ich es gewollt hätte“, schrieb Batshuayi.

Auf Instagram folgen dem Eintracht-Profi, der einst auch für Borussia Dortmund spielte, über 2,8 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Dort hatte er nach dem Unfall mit Erfolg auch einen Aufruf zur Blutspende gestartet. „Kiyo hat mehrere Bluttransfusionen erhalten, doch leider hat sein Immunsystem das fremde Blut abgestoßen“, berichtete Batshuayi.