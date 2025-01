Am Neujahrsmorgen gerät der Dachstuhl eines Hauses in Hohen Neuendorf in Brand. Ein Bewohner bemerkt das Feuer.

Hohen Neuendorf - Fünf Bewohner haben sich aus einem brennenden Einfamilienhaus in Hohen Neuendorf im Landkreis Oberhavel gerettet. Am Neujahrsmorgen sei der Dachstuhl aus bisher unbekannter Ursache in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Die Bewohner hätten zu dem Zeitpunkt geschlafen. Einer von ihnen bemerkte laut Polizei jedoch das Feuer, sodass alle das Gebäude ohne fremde Hilfe verlassen konnten. Ein 22-jähriger und ein 59-jähriger Mann kamen mit Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Das Haus war nach ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte nicht mehr bewohnbar.