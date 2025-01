Die Deutsche Bahn arbeitet an der Leit- und Sicherungstechnik in Berlin-Rummelsburg. Für die Fahrgäste bedeutet das Zugausfälle, Umleitungen und längere Fahrzeiten.

Im Regionalverkehr der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH und der Deutschen Bahn kommt es in den kommenden Wochen wegen Bauarbeiten zu Einschränkungen.

Berlin - Wegen Bauarbeiten müssen sich Reisende in den kommenden Wochen auf mehreren Regio-Linien auf Ausfälle und Umleitungen einstellen. Betroffen von den Einschränkungen sind die Linien RE1, RE2, RE7 und RE8, wie aus Angaben der Deutschen Bahn und der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH (Odeg) hervorgeht. Grund dafür sind Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik in Berlin-Rummelsburg.

Auf der Linie RE1 fallen nach Odeg-Angaben bis 27. Januar alle Züge zwischen Erkner und Berlin aus. Einzelne Züge würden umgeleitet oder Halte in Berlin fielen aus. Die Züge der Linie RE7 zwischen Berlin Wannsee und Cottbus Hauptbahnhof fallen im gleichen Zeitraum aus. Zeitweise werden auch Züge zwischen Berlin Friedrichstraße und Königs Wusterhausen gestrichen. Auf der Linie RE7 fallen bis zum 27. Januar die Züge zwischen Berlin Zoologischer Garten und Königs Wusterhausen aus.