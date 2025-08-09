Heute kann die 30-Grad-Marke übertroffen werden. Morgen dürften die Temperaturen dann etwas zurückgehen. Und auch der Wochenstart verspricht sonnig zu werden.

Potsdam - Das Wochenende verspricht Sonnenschein und sommerliche Temperaturen in Berlin und Brandenburg. Heute steigen die Höchstwerte laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) auf 28 bis 32 Grad. Mit Niederschlag ist dabei in den meisten Regionen nicht zu rechnen. Das soll auch in der Nacht zum Sonntag so bleiben, die Temperaturen sinken dann auf 13 bis 17 Grad.

Am Sonntag dürften die Temperaturen laut DWD bei 24 bis 27 Grad liegen. Lediglich einige Quellwolken werden im Tagesverlauf erwartet. In der Nacht soll es auf sieben bis zwölf Grad abkühlen.

Die nächste Woche beginnt aller Voraussicht nach ebenfalls sonnig und trocken. Am Montag wird es nach Angaben des DWD 26 bis 29 Grad warm.