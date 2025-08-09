In der Nacht brechen Diebe in Chemnitz einen Lastwagen auf und stehlen sechs Paletten mit elektrischen Zahnbürsten. Der Wert der Beute ist beträchtlich.

Chemnitz - Diebe haben aus einem Lastwagen in Chemnitz elektrische Zahnbürsten im Wert von etwa 300.000 Euro gestohlen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, öffneten die Täter in der Nacht zum Freitag gewaltsam den Laderaum des Lastwagens. Sie stahlen demnach sechs Paletten mit den Elektrozahnbürsten. Der Fahrer habe den Diebstahl seiner Ladung am Morgen bemerkt. Der Lkw hatte auf einem Parkplatz nahe der Autobahn 72 gestanden.