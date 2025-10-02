Berlin - Inzwischen wundert sich auch die Lotto-Gesellschaft: Fast zehn Tage nach dem Eurojackpot-Rekordgewinn von 120 Millionen Euro in Berlin ist der Spieler mit dem Glückstreffer noch nicht aufgetaucht. „Wir haben immer noch die Hoffnung, dass er sich meldet“, sagte ein Sprecher von Lotto Berlin. Man überlege aber schon, selbst mit einer Suche aktiv zu werden.

Man werde in der nächsten Woche bei Lotto Berlin entscheiden, wie man weiter vorgehen könne. Der Lottoschein sei in einer Annahmestelle im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf abgegeben worden und man gehe davon aus, dass es sich um einen Gelegenheitsspieler handele, sagte der Sprecher.

Hinweise auf Monitoren oder Plakaten

Daher gebe es die Möglichkeit, dort im Umfeld in mehreren Annahmestellen auf vorhandenen Monitoren auf das Thema hinzuweisen. Oder auch Plakate aufzuhängen mit der Aufforderung, getippte Nummern zu vergleichen.

Der Spieler oder die Spielerin hatte einmalig neun Tipps im Wert von 19 Euro abgegeben. Grundsätzlich hat er nun ab dem 1. Januar 2026 drei Jahre Zeit sich zu melden, erst dann verjährt der Gewinn der 120 Millionen Euro.

In Hessen hatte kürzlich ein Mann seinen vergessenen Lottoschein erst sechs Monate nach der Ziehung zufällig in einer Jacke gefunden und 15 Millionen Euro gewonnen.