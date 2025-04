Nach der Schließung öffnet das ehemalige Lindner Hotel in Cottbus noch einmal seine Türen – aber nicht für Hotelgäste. Von Klopapierhalter bis Gardinenstange, alles muss raus.

Bademäntel sind nicht das einzige, was beim Hotel-Ausverkauf im Angebot ist.

Cottbus - Ob Minibar, Bettwäsche, Bürostuhl oder Stehlampe: Im ehemaligen Lindner Hotel in Cottbus hat am Montag der Verkauf des kompletten Mobiliars begonnen. Der Ansturm sei größer als erwartet, sagte Veranstalterin Astrid Eilers zu Beginn des Ausverkaufs. „Man weiß ja nie, wie das Angebot ankommt. Und hier in Cottbus ist unfassbar viel los.“

Mehr als 10.000 Artikel stünden zum Verkauf. „Die Minibars, vor allem jetzt beim schönen Wetter, sind mit Abstand die beliebtesten Artikel“, sagte Eilers. Los geht es schon bei 50 Cent für Besteck. Der teuerste Gegenstand ist demnach ein Dampfgarer für 8.900 Euro.

Seit Ende vergangenen Jahres ist das Hotel geschlossen. Für den Ausverkauf öffnet es aber bis zum 17. Mai noch mal die Türen – jeweils montags, dienstags und donnerstags von 14 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 15 Uhr. Die Artikel können auch online erworben werden.