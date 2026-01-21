Die nächste Zwangspause für Assan Ouédraogo. Der Nationalspieler von RB Leipzig fällt wochenlang mit einer Knieverletzung aus. Was bedeutet das für seine WM-Teilnahme?

Leipzig - Jung-Nationalspieler Assan Ouédraogo muss im Kampf um ein WM-Ticket einen schweren Rückschlag verkraften. Der 19-Jährige fällt mit einer Knieverletzung etwa zwei Monate aus. Damit verpasst der Mittelfeldspieler von Fußball-Bundesligist RB Leipzig die beiden letzten, für Ende März angesetzten Länderspiele vor der Nominierung.

Ouédraogo hatte sich die Verletzung beim 2:0 gegen den SC Freiburg am vergangenen Mittwoch zugezogen. Es handelt sich um dieselbe Sehnenproblematik, mit der der Teenager bereits seit Ende November bis zum Ende des vergangenen Jahres aussetzen musste. Eine Operation ist nach Leipziger Angaben nicht vorgesehen.

Verletzung ein „Schock“ für Leipzig

Die DFB-Elf trifft am 27. März in Basel auf die Schweiz, drei Tage später empfängt das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann Ghana in Stuttgart. Ouédraogo hatte Mitte November beim 6:0 gegen die Slowakei sein Nationalmannschaftsdebüt gegeben und kurz nach seiner Einwechslung ein Tor erzielt.

„Die Verletzung von Assan war tatsächlich ein Schock für uns, nachdem er sich in den letzten Wochen erst wieder ins Team gekämpft hatte. Seine Entwicklung in dieser Saison war bislang so positiv, auch sein Debüt in der Nationalmannschaft absolut verdient und beeindruckend“, sagte RB-Sportchef Marcel Schäfer.