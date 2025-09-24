Berlin verzeichnet im ersten Halbjahr ein Wirtschaftswachstum - und landet auch im Vergleich der Bundesländer weit vorn.

In Berlin ist das Bruttoinlandsprodukt im ersten Halbjahr gewachsen, in Brandenburg gab es ein Minus von 1,0 Prozent. (Symbolbild)

Berlin - Die Wirtschaft in Berlin ist im ersten Halbjahr um 1,3 Prozent gewachsen. Wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilt, war dies im Bundesländervergleich die dritthöchste Zuwachsrate. In Brandenburg ging die Wirtschaftsleistung dagegen um 1,0 Prozent zurück.

In sieben Bundesländern ging die Wirtschaftsleistung nach oben, in acht Ländern wurde sie kleiner. Hessen liegt sie bei plus-minus null. In Summe ergibt sich für die Bundesrepublik eine rote Null.

Das stärkste Wachstum verzeichnete Bremen mit 2,9 Prozent vor Mecklenburg-Vorpommern (2,0 Prozent). Den größten Rückgang gab es im Saarland (minus 1,9 Prozent).