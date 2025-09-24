Ein Mann versucht im Landkreis Osnabrück vor einer Polizeikontrolle zu fliehen - vergeblich. Die Beamten finden gleich mehrere Gründe, vor der Polizei einen Bogen zu machen.

Ohne Führerschein im Auto unterwegs - eine Polizeistreife hatte bei der Kontrolle eines Mannes in Fürstenau den richtigen Riecher. (Symbolbild)

Fürstenau - Ein Autofahrer hat vor einer Polizeikontrolle fliehen wollen - in einem Auto mit falschen Kennzeichen und ohne Fahrerlaubnis. Die Streifenbeamten konnten allerdings den 38-Jährigen schnell stellen. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am Dienstagnachmittag in Fürstenau im Landkreis Osnabrück.

Der Mann ignorierte die Anhaltesignale und raste davon. Die Polizeistreife folgte mit Blaulicht und Martinshorn und holte ihn ein. Bei der Kontrolle habe sich dann herausgestellt, dass der Führerschein des Mannes und die Kennzeichen des Autos Fälschungen waren.

Ein freiwillig durchgeführter Drogentest habe auch Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln ergeben. Dem 38-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Im Auto fanden die Beamten außerdem ein Messer. Gegen ihn wurden mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.