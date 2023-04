Meppen - Der SV Meppen ist in der 3. Fußball-Liga kaum mehr zu retten. Nach der 0:1 (0:0)-Niederlage bei Borussia Dortmund II hat der Tabellenletzte bereits einen Rückstand von elf Punkten auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Und 18 Zähler sind an den letzten sechs Spieltagen nur noch zu vergeben. Hinzu kommt: Fünf der letzten sechs Gegner gehören in der Tabelle zu den Top Sechs.

„Das Szenario ist gleich“, sagte Trainer Ernst Middendorp. „Wir sind nicht gut genug im letzten Drittel, wenn es eins gegen eins geht. Und um die 60. Minute gibt es wieder Nachlässigkeiten in der Defensive. Dadurch wird es natürlich immer schwerer.“ Das entscheidende Tor für den BVB schoss die Werder-Leihgabe Justin Njinmah in der 57. Minute.