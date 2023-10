Berlin - Rund zwei Monate vor Weihnachten können Berliner und ihre Gäste am Potsdamer Platz schon mal in winterliche Stimmung kommen. Dort eröffnete am Samstag die „Winterwelt“ mit einer Rodelbahn, auf der man aus zwölf Metern Höhe auf Gummireifen in die Tiefe sausen kann. Dazu gibt es kulinarische Angeboten, wie die Veranstalter mitteilten. Wer jetzt schon Appetit auf Lebkuchen hat, wird dort fündig.